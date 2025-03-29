Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины

Суд ранее арестовал внедорожник Chevrolet Suburban и минивэн Mercedes-Benz V-класса, оформленные на нее. Кроме того, Захарова также просила суд снять арест с ее банковских счетов, так как на ее иждивении четверо детей. Захарова и Иванов официально состояли в браке с 2010 по 2022 год.