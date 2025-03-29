В Горсовете Уфы потвердили гибель депутата в ДТП.

В Горсовете Уфы подтвердили гибель депутата Рустама Мукаева в ДТП. Как сообщили в Горсовете «Башинформу», 42-летний депутат погиб в аварии накануне вечером на 21 км автодороги Западный обход города Уфы.
По информации госавтоинспекции Башкирии, водитель автомобиля «Лексус», на пассажирском сидении которого находился депутат, нарушил правила проезда перекрёстка и столкнулся с грузовиком «Хово». В результате ДТП Рустам Мукаев скончался на месте происшествия, оба водителя госпитализированы.
Прощание с Рустамом Мукаевым состоится завтра, 30 марта, в 12.30 на улице Цветочной, ⅔ в Уфе.
Рустам Ильдарович Мукаев родился 18 июля 1982 года в Уфе. Являлся депутатом городского Совета Уфы Республики Башкортостан третьего, четвертого и пятого созывов. Был членом Постоянной комиссии Горсовета Уфы по связям с общественностью, охране прав и свобод граждан, правовым вопросам. В последние годы трудился заместителем генерального директора ООО СП «Инициатива» по юридическим вопросам.