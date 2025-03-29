В Горсовете Уфы потвердили гибель депутата в ДТП.

Рустам Ильдарович Мукаев родился 18 июля 1982 года в Уфе. Являлся депутатом городского Совета Уфы Республики Башкортостан третьего, четвертого и пятого созывов. Был членом Постоянной комиссии Горсовета Уфы по связям с общественностью, охране прав и свобод граждан, правовым вопросам. В последние годы трудился заместителем генерального директора ООО СП «Инициатива» по юридическим вопросам.