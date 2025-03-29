В Челябинской области в ДТП серьезно травмировался 15-летний скутерист

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Магнитогорске.
В районе дома 54 по улице Советская 40-летняя женщина-водитель Toyota Avensis завершала поворот на разрешающий сигнал светофора, когда произошло столкновение со встречно следовавшим на красный скутером, под управлением несовершеннолетнего.
В Госавтоинспекции города уточнили, что 15-летний скутерист получил телесные повреждения, его пришлось экстренно госпитализировать.
«В момент ДТП пострадавший находился без защитной экипировки и мотошлема», — отметили в ГАИ.
На одного из родителей несовершеннолетнего составлен протокол в соответствии с частью 3 статьи 12. 7 КоАП РФ — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права. Ответственность по ней — штраф в размере 30 тыс. рублей.