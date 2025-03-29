Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области в ДТП серьезно травмировался 15-летний скутерист

В Челябинской области в ДТП серьезно травмировался 15-летний скутерист, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Магнитогорске.

В районе дома 54 по улице Советская 40-летняя женщина-водитель Toyota Avensis завершала поворот на разрешающий сигнал светофора, когда произошло столкновение со встречно следовавшим на красный скутером, под управлением несовершеннолетнего.

В Госавтоинспекции города уточнили, что 15-летний скутерист получил телесные повреждения, его пришлось экстренно госпитализировать.

«В момент ДТП пострадавший находился без защитной экипировки и мотошлема», — отметили в ГАИ.

На одного из родителей несовершеннолетнего составлен протокол в соответствии с частью 3 статьи 12. 7 КоАП РФ — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права. Ответственность по ней — штраф в размере 30 тыс. рублей.