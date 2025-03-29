СК возбудил уголовное дело после информации о нехватке льготных лекарств в Воронеже

Напомним, что в последнее время воронежцы начали часто жаловаться на якобы отсутствующие в аптеках лекарства, предназначенные для льготников. Горожане, с их слов, могут ждать препаратов неделями или стоять в часовых очередях. А в одной из аптек на днях и вовсе объявили, что учреждение на грани закрытия.