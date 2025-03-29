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СК возбудил уголовное дело после информации о нехватке льготных лекарств в Воронеже

Правоохранители уже провели доследственную проверку. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».

Напомним, что в последнее время воронежцы начали часто жаловаться на якобы отсутствующие в аптеках лекарства, предназначенные для льготников. Горожане, с их слов, могут ждать препаратов неделями или стоять в часовых очередях. А в одной из аптек на днях и вовсе объявили, что учреждение на грани закрытия.

В минздраве прокомментировали последний эпизод отметив, что фармацевт, грубо ответившая посетителю, была временным сотрудником, однако в регионе действительно есть временные трудности с поставкой лекарств, ситуацию вроде как должны исправить в апреле.

Тем не менее, воронежский СК после проверки возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей некими лицами из минздрава. Их личности еще предстоит установить. В минздраве области прокомментировали возбуждение уголовного дела следующим образом:

«Возбуждение уголовного дела отвечает интересам министерства и его действиям по разрешению ситуации. Ведомство оказывает помощь следствию. В правоохранительные органы и впредь будет направляться вся имеющаяся информация о срывах поставок лекарств в Воронежскую область для правовой оценки этих фактов», — пояснили в ведомстве.