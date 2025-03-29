В Пермском крае тело убитого мужчины завернули в ковёр и хранили так месяц

Преступление произошло в феврале 2024 года: в квартире выпивали трое приятелей, и один из гостей во время ссоры нанёс другому несколько ударов молотком по голове и конечностям, от которых тот скончался. Как ни странно, это не остановило собутыльников, и они продолжили пить.