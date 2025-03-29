В Пермском крае тело убитого мужчины завернули в ковёр и хранили так месяц

Житель города Краснокамска в Пермском крае в течение месяца не сообщал о разлагающемся в квартире трупе, рассказали в пресс-службе Краснокамского городского суда.
Преступление произошло в феврале 2024 года: в квартире выпивали трое приятелей, и один из гостей во время ссоры нанёс другому несколько ударов молотком по голове и конечностям, от которых тот скончался. Как ни странно, это не остановило собутыльников, и они продолжили пить.
Тело погибшего мужчины без определённого места жительства, завёрнутое в матрас, ковёр и кусок линолеума, находилось в квартире почти месяц, подвергаясь при этом естественным изменениям. В конце концов у хозяина квартиры, как сообщили в суде, «не выдержали нервы» и он всё рассказал полиции.
24 марта 2025 года суд вынес мужчине, во время пьяной драки взявшемуся за молоток, приговор по части 4 статьи 111 УК РФ — за нанесение тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть. Ему дали 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей (пресс-служба суда не уточняет, кто это, но, вероятно, родственница погибшего) более 2 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на погребение.