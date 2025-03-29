В Иркутске на пожаре погиб 57-летний мужчина

Страшный пожар унес жизнь 57-летнего мужчины. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, пламя охватило жилой дом на улице Аларской в Иркутске.
— Мужчина уснул с непотушенной сигаретой. Окурок начал тлеть, из-за чего загорелся диван. Пламя на 40 квадратах потушили 14 специалистов с применением четырех единиц техники, — сообщили в ведомстве.
Важно! МЧС напоминает, что курение в постели — крайне опасно. Необходимо убедиться в том, что окурок потушен, в доме лучше установить пожарный извещатель.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое жильцов дома на улице Пискунова, 40 в Иркутске получат социальную выплату на покупку новой квартиры. Общая сумма выплат уже достигла 23,4 млн рублей, деньги сразу перечисляют на счет продавца.