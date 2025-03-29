Малую Морскую улицу в Петербурге затопила холодная вода

По словам представителей компании, временные отключения потребителей от водоснабжения не проводились.
Тем не менее, в связи с проведением работ временно ограничили движение транспорта по правой полосе на Малой Морской перед Вознесенским проспектом, а также по одной полосе из двух на Вознесенском проспекте на участке Малой Морской в сторону Адмиралтейского проспекта. Об окончании ремонта в «Водоканале» обещали сообщить дополнительно.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 24 марта на улице Димитрова у дома 18−1 прорвало трубу с кипятком. Из-за аварии отопление в 110 зданий подавалось по резервной схеме. Специалистам «Теплосети» удалось завершить ремонт на 12 часов раньше срока.