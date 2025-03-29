Малую Морскую улицу в Петербурге затопила холодная вода

Тем не менее, в связи с проведением работ временно ограничили движение транспорта по правой полосе на Малой Морской перед Вознесенским проспектом, а также по одной полосе из двух на Вознесенском проспекте на участке Малой Морской в сторону Адмиралтейского проспекта. Об окончании ремонта в «Водоканале» обещали сообщить дополнительно.