В Новосибирске потушили пожар в магазине инструментов на улице Инской

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в магазине, пристроенном к пятиэтажному дому на улице Инской. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.
На место вызова прибыли 30 спасателей и девять единиц техники. За час они справились с огнем, который охватил около 200 квадратных метров.
В ходе операции эвакуировали восемь человек из задымленных подъездов. 10 посетителей ресторана на первом этаже самостоятельно покинули здание. В горящем магазине людей не обнаружили.
Возгорание началось в торговом помещении, что создало угрозу для жильцов многоэтажки. Причины пожара устанавливаются.
Напомним, что за сутки пожарные Новосибирска потушили 12 пожаров и ликвидировали три ДТП. Самый трагичный пожар произошел на улице Сибирякова-Гвардейцева, в ходе которого погибла женщина.