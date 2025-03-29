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В Новосибирске потушили пожар в магазине инструментов на улице Инской

Спасатели эвакуировали 18 человек из соседних помещений.

Источник: Комсомольская правда

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в магазине, пристроенном к пятиэтажному дому на улице Инской. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

На место вызова прибыли 30 спасателей и девять единиц техники. За час они справились с огнем, который охватил около 200 квадратных метров.

В ходе операции эвакуировали восемь человек из задымленных подъездов. 10 посетителей ресторана на первом этаже самостоятельно покинули здание. В горящем магазине людей не обнаружили.

Возгорание началось в торговом помещении, что создало угрозу для жильцов многоэтажки. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, что за сутки пожарные Новосибирска потушили 12 пожаров и ликвидировали три ДТП. Самый трагичный пожар произошел на улице Сибирякова-Гвардейцева, в ходе которого погибла женщина.