Милиция задержала с опасной находкой брестчанина, которому грозит до 15 лет. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что на 26-летнего жителя Бреста смогли выйти специалисты наркоконтроля. Было установлено, что мужчина нашел предложение, связанное с незаконным заработком, в одном из мессенджеров. По указанию куратора, фигурант забирал из тайников оптовые партии товара, занимался дома фасовкой, после чего распространял через закладки как в Бресте, так и в области.
В МВД добавили, что при брестчанине был найден и изъят сверток с опасным веществом, весом примерно 200 граммов.
«Преступная “карьера” задержанного длилась меньше месяца», — заявили в ведомстве.
Следователи в отношении мужчины завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Указанная статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
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