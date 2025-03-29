Милиция задержала с опасной находкой брестчанина, которому грозит до 15 лет

В сообщении сказано, что на 26-летнего жителя Бреста смогли выйти специалисты наркоконтроля. Было установлено, что мужчина нашел предложение, связанное с незаконным заработком, в одном из мессенджеров. По указанию куратора, фигурант забирал из тайников оптовые партии товара, занимался дома фасовкой, после чего распространял через закладки как в Бресте, так и в области.