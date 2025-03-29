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Милиция задержала с опасной находкой брестчанина, которому грозит до 15 лет

МВД заявило о задержании с опасной находкой жителя Бреста.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала с опасной находкой брестчанина, которому грозит до 15 лет. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении сказано, что на 26-летнего жителя Бреста смогли выйти специалисты наркоконтроля. Было установлено, что мужчина нашел предложение, связанное с незаконным заработком, в одном из мессенджеров. По указанию куратора, фигурант забирал из тайников оптовые партии товара, занимался дома фасовкой, после чего распространял через закладки как в Бресте, так и в области.

В МВД добавили, что при брестчанине был найден и изъят сверток с опасным веществом, весом примерно 200 граммов.

«Преступная “карьера” задержанного длилась меньше месяца», — заявили в ведомстве.

Следователи в отношении мужчины завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Указанная статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Тем временем брестские таможенники нашли и изъяли 450 серебряных монет в рейсовом автобусе из Польши: «Спрятал в ножке одного из сидений».

Ранее Тем временем под Минском преступники хранили переплавленное золото в трехлитровых банках.

А еще редкая соня встретилась белорусу в одном из районов страны.