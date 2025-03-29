Жителя Ростова-на-Дону задержали за кражу иконы из храма

Сообщение о краже иконы поступило в полицию. Злоумышленник в дневное время вошел в храм, снял со стены образ и скрылся. «Мои коллеги в Ростове-на-Дону в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в краже иконы из храма преподобного Серафима Саровского», — написала Волк в Telegram-канале.