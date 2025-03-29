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Жителя Ростова-на-Дону задержали за кражу иконы из храма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали 58-летнего жителя Ростова-на-Дону за кражу Казанской иконы Пресвятой Богородицы из Серафимовского храма, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о краже иконы поступило в полицию. Злоумышленник в дневное время вошел в храм, снял со стены образ и скрылся. «Мои коллеги в Ростове-на-Дону в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в краже иконы из храма преподобного Серафима Саровского», — написала Волк в Telegram-канале.

Полицейские установили, что к краже причастен 58-летний местный житель. Его задержали по адресу проживания, где обнаружили похищенную икону и вернули ее в храм.

Волк уточнила, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.