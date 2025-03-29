Жителя Ростова-на-Дону задержали за кражу иконы из храма

Сообщение о краже иконы поступило в полицию. Злоумышленник в дневное время вошел в храм, снял со стены образ и скрылся. «Мои коллеги в Ростове-на-Дону в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в краже иконы из храма преподобного Серафима Саровского», — написала Волк в Telegram-канале.
Полицейские установили, что к краже причастен 58-летний местный житель. Его задержали по адресу проживания, где обнаружили похищенную икону и вернули ее в храм.
Волк уточнила, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.