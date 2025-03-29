Правительственная группа оценивает ущерб от землетрясений в Жамбылской области

В состав группы от чрезвычайного ведомства вошли председатель Комитета предупреждения ЧС Серик Джунисбеков, начальник Департамента ликвидации ЧС Азамат Жунусов, руководитель ГУ Казселезащита МЧС РК Ерболат Садырбаев, руководитель ННЦСИиН Даулет Сарсенбаев. Специалисты проводят анализ последствий землетрясения и координируют меры по их устранению.
Сегодня утром в селе Мерке делегация осмотрела пострадавшие социальные объекты, оценила их состояние и наметила первоочередные шаги для обеспечения безопасности населения.
В рамках работы оперативного штаба прошло совещание с участием представителей МЧС, местных исполнительных органов, где ощущались подземные толчки. Обсудили текущую сейсмическую обстановку, ход восстановительных работ и меры по минимизации ущерба. Особое внимание уделено безопасности зданий, адресной помощи жителям и поддержке инфраструктуры.
Силы гражданской защиты находятся в полной готовности. Спасатели, медики и инженерные специалисты продолжают мониторинг обстановки, оказывают помощь и оперативно реагируют на обращения.
МЧС РК контролирует развитие ситуации и, при необходимости, готово задействовать дополнительные ресурсы.
Ранее сообщалось, что более 30 зданий пострадали от землетрясения в Жамбылской области.
Напомним, землетрясение силой 5 баллов произошло в Казахстане. Также 28 марта в 11:20 по времени Астаны в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла.