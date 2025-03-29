Правительственная группа оценивает ущерб от землетрясений в Жамбылской области

В рамках работы оперативного штаба прошло совещание с участием представителей МЧС, местных исполнительных органов, где ощущались подземные толчки. Обсудили текущую сейсмическую обстановку, ход восстановительных работ и меры по минимизации ущерба. Особое внимание уделено безопасности зданий, адресной помощи жителям и поддержке инфраструктуры.