Два пьяных новосибирца угнали «Жигули» и поехали к родственникам

Злоумышленники совершили угон в ночь на 29 марта на улице 1905 года. Они не смогли завести машину, поэтому решили похитить из неё аккумулятор. Затем новосибирцы заметили другой автомобиль в соседнем дворе, вскрыли его и установили похищенный аккумулятор.