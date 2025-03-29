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Два пьяных новосибирца угнали «Жигули» и поехали к родственникам

Сначала они вскрыли чужое авто, но не смогли его завести. Тогда в поле зрения злоумышленников попала другая машина.

В Новосибирске полицейские задержали двух пьяных водителей, угнавших «Жигули». Правонарушители направлялись в Тогучин к родственникам на чужом автомобиле, но их остановили сотрудники ГАИ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Злоумышленники совершили угон в ночь на 29 марта на улице 1905 года. Они не смогли завести машину, поэтому решили похитить из неё аккумулятор. Затем новосибирцы заметили другой автомобиль в соседнем дворе, вскрыли его и установили похищенный аккумулятор.

«Молодые люди решили поехать на угнанном авто в Тогучинский район к родственникам и в пути были остановлены сотрудниками ГАИ», — говорится в сообщении.

На нарушителей составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Также против них возбудили уголовное дело по статье об угоне.

Злоумышленников задержали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, добавили в ведомстве.

ИА Сибинформ