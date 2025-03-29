Два пьяных новосибирца угнали «Жигули» и поехали к родственникам

В Новосибирске полицейские задержали двух пьяных водителей, угнавших «Жигули». Правонарушители направлялись в Тогучин к родственникам на чужом автомобиле, но их остановили сотрудники ГАИ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Злоумышленники совершили угон в ночь на 29 марта на улице 1905 года. Они не смогли завести машину, поэтому решили похитить из неё аккумулятор. Затем новосибирцы заметили другой автомобиль в соседнем дворе, вскрыли его и установили похищенный аккумулятор.
«Молодые люди решили поехать на угнанном авто в Тогучинский район к родственникам и в пути были остановлены сотрудниками ГАИ», — говорится в сообщении.
На нарушителей составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Также против них возбудили уголовное дело по статье об угоне.
Злоумышленников задержали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, добавили в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что угонщик протаранил несколько авто и попытался скрыться в Новосибирске
ИА Сибинформ