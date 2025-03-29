ТАСС: в Москве проводят рейд по выявлению нарушителей среди велокурьеров

«В отдельных районах Москвы автоинспекторы проводят рейд среди курьеров, в том числе направленный на проверку технических характеристик их транспортных средств. Если они имеют признаки мопедов из-за мощностных характеристик и отсутствия педалей, то такие транспортные средства изымаются и отправляются на экспертизу», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что для управления транспортными средствами с такими характеристиками требуются права категории «М». В случае их отсутствия нарушителям грозит штраф.
Кроме того, как пояснил представитель правоохранительных органов, сотрудники ГАИ в рамках рейда проводят разъяснительную и профилактическую работу среди тех, кто управляет электровелосипедами. «Такая работа ведется на регулярной основе», — подчеркнул он.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России ранее сообщали ТАСС, что с начала 2025 года подразделения Госавтоинспекции Москвы на окружном уровне инициативно и самостоятельно проводят профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля за соблюдением велосипедистами, в том числе курьерами служб доставки, требований в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, включая требования к техническим характеристикам используемых для передвижения электровелосипедов, которые при наличии оснований направляются на техническую экспертизу.
В рамках профилактической работы отрабатываются территории, прилегающие к пунктам выдачи заказов, на предмет нарушения правил остановки и стоянки, создания препятствий для движения пешеходов и транспортных средств, а также возможного нарушения общественного порядка с принятием предусмотренных законодательством мер профилактической направленности. Среди них беседы с администрациями пунктов выдачи заказов. Кроме того, в Москве проводятся общегородские профилактические мероприятия «Велокурьер».