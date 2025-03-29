ТАСС: в Москве проводят рейд по выявлению нарушителей среди велокурьеров

«В отдельных районах Москвы автоинспекторы проводят рейд среди курьеров, в том числе направленный на проверку технических характеристик их транспортных средств. Если они имеют признаки мопедов из-за мощностных характеристик и отсутствия педалей, то такие транспортные средства изымаются и отправляются на экспертизу», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что для управления транспортными средствами с такими характеристиками требуются права категории «М». В случае их отсутствия нарушителям грозит штраф.