В Самарской области произошел пожар на полигоне ТБО

«28 марта в связи со сменой погодных условий произошел выброс свалочного газа, что привело к возгоранию на отработанной карте полигона на площади 900 кв. м. Огонь не распространился за пределы карты. Возгорание было ликвидировано, остается задымление в связи с наличием ветра и периодического прорыва свалочного газа», — сообщили в министерстве, отметив, что возрастающее выделение газа характерно для сезона из-за повышения температуры, влажности и содержания кислорода между слоями отходов и грунта.