В Самарской области произошел пожар на полигоне ТБО

«28 марта в связи со сменой погодных условий произошел выброс свалочного газа, что привело к возгоранию на отработанной карте полигона на площади 900 кв. м. Огонь не распространился за пределы карты. Возгорание было ликвидировано, остается задымление в связи с наличием ветра и периодического прорыва свалочного газа», — сообщили в министерстве, отметив, что возрастающее выделение газа характерно для сезона из-за повышения температуры, влажности и содержания кислорода между слоями отходов и грунта.
По данным ведомства, создан оперативный штаб, в состав которого вошли АО «Экология» и подведомственное учреждение минприроды ГБУ СО «Природоохранный центр». В ликвидации последствий возгорания задействованы 11 единиц спецтехники и 14 человек. Сейчас ведутся работы по укреплению тела полигона грунтом, лаборатория «Природоохранного центра» ведет замеры атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона для контроля параметров окружающей среды. Ситуация находится на контроле министерства.