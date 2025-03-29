Двое россиян остаются в больницах после крушения батискафа в Египте

Об их состоянии не сообщается. Ранее сообщалось, что в больницу были переведены ребенок его отец. В генконсульстве уточнили, что все остальные российские туристы, пострадавшие при аварии, были выписаны из больниц.
Трагедия произошла утром 27 марта. Прогулочное судно принадлежало гостинице Sindbad Club. Всего в батискафе находились 45 человек, из которых 38 были россиянами. По предварительной информации, судно получило повреждения, когда столкнулось с рифом. Шесть россиян, включая двоих детей, погибли.