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Двое россиян остаются в больницах после крушения батискафа в Египте

Россияне, которые пострадали в результате крушения батискафа у берегов Египта и были направлены в медучреждения, остаются в больницах. Об этом «РИА Новости» сообщило генконсульство России в Хургаде. Агентство добавило, что пострадавшие находятся в разных учреждениях.

Источник: РИА "Новости"

Об их состоянии не сообщается. Ранее сообщалось, что в больницу были переведены ребенок его отец. В генконсульстве уточнили, что все остальные российские туристы, пострадавшие при аварии, были выписаны из больниц.

Трагедия произошла утром 27 марта. Прогулочное судно принадлежало гостинице Sindbad Club. Всего в батискафе находились 45 человек, из которых 38 были россиянами. По предварительной информации, судно получило повреждения, когда столкнулось с рифом. Шесть россиян, включая двоих детей, погибли.