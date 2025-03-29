В Беларуси за сутки при пожарах погибли пять человек

В МЧС сообщили, что 28 марта в 22:57 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Углата Осиповичского района. На месте происшествия были найдены тела хозяина и его жены, оба 1934 года рождения. В настоящее время устанавливаются причины пожара.
Уже 29 марта в 1:34 в Оршанский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Лаги. В горящем кирпичном доме, под слоем обрушившихся конструкций, спасатели обнаружили обгоревший труп хозяина дома — пенсионера 1956 года рождения. В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочные перекрытия и имущество, закопчены стены. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении погибшего.
В это же время докшицкие спасатели выехали по сообщению о пожаре в доме в деревне Юхновка. К моменту их прибытия деревянный одноэтажный дом был охвачен огнем. На кровати в горящей комнате спасатели обнаружили труп хозяйки дома 1979 года рождения. Огнем в доме уничтожены потолочные перекрытия и имущество, повреждены стены и кровля. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении погибшей.
Также 28 марта в 18:30 в медицинском учреждении скончался пенсионер 1951 года рождения от травм, полученных 10 марта в результате пожара в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Гомеле. Причина пожара устанавливается.