В Беларуси за сутки при пожарах погибли пять человек

В это же время докшицкие спасатели выехали по сообщению о пожаре в доме в деревне Юхновка. К моменту их прибытия деревянный одноэтажный дом был охвачен огнем. На кровати в горящей комнате спасатели обнаружили труп хозяйки дома 1979 года рождения. Огнем в доме уничтожены потолочные перекрытия и имущество, повреждены стены и кровля. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении погибшей.