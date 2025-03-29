Похищение и вымогательство — экс-силовики задержаны по делу ОПГ в Павлодарской области

«В рамках реализации инициированных прокуратурой области оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований при поддержке Антикоррупционной службы пресечена деятельность преступной группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и участников ОПГ. Данная группа с применением насилия удерживала потерпевшего в его автомобиле для завладения крупной суммой денежных средств», — говорится в сообщении в субботу.