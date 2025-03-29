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Похищение и вымогательство — экс-силовики задержаны по делу ОПГ в Павлодарской области

Павлодар. 29 марта. КазТАГ — Бывшие сотрудники правоохранительных органов задержаны по делу организованной преступной группы (ОПГ) в Павлодарской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: КазТАГ

«В рамках реализации инициированных прокуратурой области оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований при поддержке Антикоррупционной службы пресечена деятельность преступной группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и участников ОПГ. Данная группа с применением насилия удерживала потерпевшего в его автомобиле для завладения крупной суммой денежных средств», — говорится в сообщении в субботу.

Материалы по фактам похищения человека и вымогательства зарегистрированы в ЕРДР прокуратуры по статьям 125 и 194 Уголовного кодекса.

«Досудебное расследование проводится специальными прокурорами. Подозреваемые задержаны, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности подозреваемых», — добавили в прокуратуре.