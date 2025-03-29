В Казани мошенник продал женщине несуществующую квартиру и выманил 3 млн рублей

В общей сложности женщина передала мошеннику 3 млн рублей, но ключей от квартиры так и не получила. Получив деньги, злоумышленник скрылся, его удалось задержать. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.