В Азово Башкирии наградили отличившихся во время паводка сельчан.

Сегодня отличившиеся во время паводка Айбулат, Гафур и Абзал Сулеймановы, Ильдар и Ришат Асмандияровы, Тимур Фахрутдинов, Азамат Садыков, Василь Тортумашев, Айдар Сиражетдинов, Альмир Давлетгалин и Назир Хисамутдинов были удостоены почётных наград. Они получили благодарственные письма от правительства республики и Главного управления МЧС по РБ, а также медали «За доблесть» от госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.