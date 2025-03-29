В Азово Башкирии наградили отличившихся во время паводка сельчан.

Сегодня в селе Азово Архангельского района вручили медали госкомитета РБ по ЧС неравнодушным жителям, которые не остались в стороне и помогли спасателям эвакуировать население с подтопленных территорий.
В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, временно и.о. начальника Главного управления МЧС России по РБ Эдуард Идрисов, председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
«Жители деревни Азово проявили настоящее мужество и героизм. Сельчане, увидев, что вода прибывает, на своих автомобилях и тракторах приступили спасать людей, эвакуировали пострадавших в безопасное место. Мы очередной убеждаемся, что в республике проживает дружное население. Когда беда, мы всегда вместе», — рассказал журналисту «Башинформа» вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов.
Сегодня отличившиеся во время паводка Айбулат, Гафур и Абзал Сулеймановы, Ильдар и Ришат Асмандияровы, Тимур Фахрутдинов, Азамат Садыков, Василь Тортумашев, Айдар Сиражетдинов, Альмир Давлетгалин и Назир Хисамутдинов были удостоены почётных наград. Они получили благодарственные письма от правительства республики и Главного управления МЧС по РБ, а также медали «За доблесть» от госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.
Житель села Азово Айдар Сиражетдинов рассказал, что многие жители села не были готовы к паводку.
«Люди были в панике, никто не знал, что делать. Вытаскивали соседей и инвалидов из домов. Огромное спасибо местной администрации. Первый удар пришел именно на них», — отметил Айдар.
В ходе мероприятия было принято решение подготовить пакет документов для награждения жителей деревни Азово ведомственными медалями МЧС России.