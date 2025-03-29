В Екатеринбурге мужчину обвиняют в убийстве ребёнка 30 лет назад

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «Ныне уже обвиняемый и ранее был не в ладах с законом. Он привлекался к уголовной ответственности за кражу в 1992 году, за причинение тяжких телесных повреждений — в 1998, за побои — в 2013. Инкриминируемое ему сейчас преступление — гораздо более тяжкое и предусматривает наказание в виде длительного лишения свободы. Сыщики уголовного розыска продолжают оказывать содействие нашим коллегам из регионального СК России в выяснении всех деталей этого жестокого злодейства», — отметил полковник Горелых.