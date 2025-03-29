В Екатеринбурге мужчину обвиняют в убийстве ребёнка 30 лет назад

В Екатеринбурге 50-летний местный житель обвиняется в убийстве семилетнего мальчика, совершённом 30 лет назад. Об этом сообщает свердловское управление СКР.
По данным следствия, 20 апреля 1995 года обвиняемый, находясь на территории Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, совершил убийство 7-летнего мальчика, который ранее был им похищен с целью получения за него выкупа. Убийство малолетнего было совершено, по версии следствия, для того, чтобы скрыть факт похищения малолетнего. В целях избежать ответственности за содеянное фигурант сокрыл тело убитого ребёнка в водоёме. Обнаружить убитого удалось в мае 1995 года.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «Ныне уже обвиняемый и ранее был не в ладах с законом. Он привлекался к уголовной ответственности за кражу в 1992 году, за причинение тяжких телесных повреждений — в 1998, за побои — в 2013. Инкриминируемое ему сейчас преступление — гораздо более тяжкое и предусматривает наказание в виде длительного лишения свободы. Сыщики уголовного розыска продолжают оказывать содействие нашим коллегам из регионального СК России в выяснении всех деталей этого жестокого злодейства», — отметил полковник Горелых.
В прокуратуре региона добавили, что обвиняемый отправлен судом под стражу пока до 27 апреля. И отметили, что, по данным следствия, мужчина заманил мальчика 1987 года рождения в неустановленный автомобиль, после чего проехал с ним на берег озера Свакуль возле улицы Коммунистическая в Екатеринбурге. Там убил ребёнка, поместил тело в полимерный мешок и сбросил в озеро.