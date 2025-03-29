В селе Башкирии из-за бешенства установили карантин.

В селе Красный Яр Уфимского района в связи с угрозой распространения бешенства установили карантин. Соответствующий указ подписал Глава Башкирии Радий Хабиров.
В рамках карантинных мер были введены определённые ограничения. Доступ посторонних лиц к животным запрещён. Ввоз и вывоз восприимчивых животных разрешён только для тех, кто был вакцинирован от бешенства.
В ближайшее время в Красном Яре будет проведена вакцинация всех восприимчивых видов животных, включая собак, кошек, крупный рогатый скот, овец, коз, свиней и лошадей.
На время карантина запрещены ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных.
Госкомитету РБ по ветеринарии поручено выяснить причины и источники заболевания, а также ликвидировать очаг бешенства.