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В селе Башкирии из-за бешенства установили карантин

В селе Башкирии из-за бешенства установили карантин.

Источник: Башинформ

В селе Красный Яр Уфимского района в связи с угрозой распространения бешенства установили карантин. Соответствующий указ подписал Глава Башкирии Радий Хабиров.

В рамках карантинных мер были введены определённые ограничения. Доступ посторонних лиц к животным запрещён. Ввоз и вывоз восприимчивых животных разрешён только для тех, кто был вакцинирован от бешенства.

В ближайшее время в Красном Яре будет проведена вакцинация всех восприимчивых видов животных, включая собак, кошек, крупный рогатый скот, овец, коз, свиней и лошадей.

На время карантина запрещены ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных.

Госкомитету РБ по ветеринарии поручено выяснить причины и источники заболевания, а также ликвидировать очаг бешенства.