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Во Владивостоке более 70 домов остались без света из-за аварии на подстанции

ВЛАДИВОСТОК, 29 марта. /ТАСС/. Авария на подстанции «Голубинка» стала причиной отключения от электроснабжения более 70 многоквартирных домов во Владивостоке. Подача холодной воды нарушена более чем в 300 домах, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

Источник: Reuters

«Прокуратура Ленинского района города Владивостока организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии и холодного водоснабжения. В вечернее время 29 марта 2025 года на подстанции “Голубинка” произошла авария, из-за которой отключено электроснабжение более 70 многоквартирных домов, включая улицы Суханова, Некрасовскую, Толстого и Грибоедова во Владивостоке. Также прервано холодное водоснабжение более чем в 300 домах города», — говорится в сообщении.

Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства.