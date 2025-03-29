Во Владивостоке более 70 домов остались без света из-за аварии на подстанции

«Прокуратура Ленинского района города Владивостока организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии и холодного водоснабжения. В вечернее время 29 марта 2025 года на подстанции “Голубинка” произошла авария, из-за которой отключено электроснабжение более 70 многоквартирных домов, включая улицы Суханова, Некрасовскую, Толстого и Грибоедова во Владивостоке. Также прервано холодное водоснабжение более чем в 300 домах города», — говорится в сообщении.