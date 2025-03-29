МВД окончило расследование дела молдавского бизнесмена Платона

В декабре 2018 года Платон был приговорен в Молдавии в совокупности к 25 годам заключения по двум делам о финансовом мошенничестве. Банкир утверждал, что эти дела против него сфабриковал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. В 2021 году после бегства Плахотнюка из Молдавии Платон был оправдан и освобожден. Бизнесмен покинул Молдавию и стал жестко критиковать власти страны. Он был задержан в Великобритании 13 марта. Вестминстерский магистратский суд отказался освободить его под залог.