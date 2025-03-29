МВД окончило расследование дела молдавского бизнесмена Платона

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела в отношении молдавского банкира Вячеслава Платона о выводе из России более 48 млрд рублей. Об этом сообщили в ведомстве.
«Следователем следственного департамента МВД России завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении одного из организаторов международного преступного сообщества Вячеслава Платона», — сказали в ведомстве.
В МВД отметили, что оно касается вывода из России более 48 млрд рублей и находится в Преображенском районном суде Москвы.
В 2023 году Тверской районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена к 20 годам лишения свободы, признав его виновным в неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации на сумму более 126 млрд рублей.
В декабре 2018 года Платон был приговорен в Молдавии в совокупности к 25 годам заключения по двум делам о финансовом мошенничестве. Банкир утверждал, что эти дела против него сфабриковал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. В 2021 году после бегства Плахотнюка из Молдавии Платон был оправдан и освобожден. Бизнесмен покинул Молдавию и стал жестко критиковать власти страны. Он был задержан в Великобритании 13 марта. Вестминстерский магистратский суд отказался освободить его под залог.