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Число погибших из-за землетрясения в Бангкоке возросло до 13

БАНГКОК, 29 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 13, 10 человек пострадали, еще 118 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила газета Thairath.

Источник: Reuters

По данным столичной полиции, больше всего людей — 8 человек — погибли в результате обрушения строящегося здания Управления генерального аудитора на севере Бангкока. Сейчас там продолжается поисково-спасательная операция. Еще один строитель, гражданин Мьянмы, погиб на другом строительном объекте. Остальные летальные исходы связаны с падениями с высоты и эвакуацией по пожарной лестнице.