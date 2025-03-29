Число погибших из-за землетрясения в Бангкоке возросло до 13

По данным столичной полиции, больше всего людей — 8 человек — погибли в результате обрушения строящегося здания Управления генерального аудитора на севере Бангкока. Сейчас там продолжается поисково-спасательная операция. Еще один строитель, гражданин Мьянмы, погиб на другом строительном объекте. Остальные летальные исходы связаны с падениями с высоты и эвакуацией по пожарной лестнице.