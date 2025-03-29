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Напавший на прохожих с ножом в Амстердаме является гражданином Украины

ГААГА, 29 марта. /ТАСС/. Мужчина, ранее на этой неделе напавший с ножом на прохожих в центре Амстердама и ранивший четырех человек, является гражданином Украины. Об этом сообщила полиция Нидерландов в X.

Источник: AP 2024

«Полиция установила личность подозреваемого в нанесении ножевых ранений [прохожим] в четверг днем, 27 марта, — говорится в сообщении. — Им оказался 30-летний мужчина украинской национальности».

Инцидент произошел в районе центральной площади Дам. В результате атаки пострадали пять человек, четверо из них были иностранцами — гражданами Бельгии, Польши и США. Нападавший был обезоружен британским туристом и передан прибывшим на место трагедии сотрудникам полиции. По последней информации, все пять пострадавших находятся в стабильном состоянии, один из них уже выписан из больницы.

Мотивы нападавшего пока остаются неясными.