Пожилая пара погибла на пожаре в Осиповичском районе

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Престарелые супруги погибли в результате пожара частного дома в Осиповичском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Трагедия произошла поздно вечером 28 марта в деревне Углата — спасателям информация о возгорании поступила в 22:55 от соседей пенсионеров. Тела мужчины и женщины 90 и 91 года были позже обнаружены под обрушившимися конструкциями при тушении огня.
«Пара из Минска проживала в доме сезонно. Несмотря на преклонный возраст, супруги вели активный образ жизни, алкоголем не злоупотребляли, не курили», — сказали в СК.
Там также уточнили, что следователи рассматривают разные версии возникновения пожара, в том числе короткое замыкание проводки.
Обстоятельства произошедшего будут установлены Осиповичским райотделом СК в ходе проверки.