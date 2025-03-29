Пожилая пара погибла на пожаре в Осиповичском районе

Трагедия произошла поздно вечером 28 марта в деревне Углата — спасателям информация о возгорании поступила в 22:55 от соседей пенсионеров. Тела мужчины и женщины 90 и 91 года были позже обнаружены под обрушившимися конструкциями при тушении огня.