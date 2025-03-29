95-летнюю жительницу Магнитогорска обокрали мошенники

Сотрудники полиции уже задержали курьера, который получил от пенсионерки деньги якобы для обмена купюр. Курьер признался полиции, что в одном из мессенджеров связался с людьми, которые сказали ему приехать по определенному адресу, вручить поддельный документ и получить деньги.