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95-летнюю жительницу Магнитогорска обокрали мошенники

95-летнюю жительницу Магнитогорска обокрали мошенники, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Источник: Freepik

Сотрудники полиции уже задержали курьера, который получил от пенсионерки деньги якобы для обмена купюр. Курьер признался полиции, что в одном из мессенджеров связался с людьми, которые сказали ему приехать по определенному адресу, вручить поддельный документ и получить деньги.

По указаниям мошенников курьер представился чужим именем, забрал у пенсионерки более 380 тысяч рублей и положил эти деньги на указанный счет. За все это ему обещали 9 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.