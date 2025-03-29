В Волгограде девочка оставила мать без денег и отдала аферистам почти 400 тыс. рублей

Своей карты у девочки не было, она продиктовала данные карты своей матери. Спустя несколько часов с ребенком связались неизвестные и сообщили, что личными данными завладели злоумышленники. Чтобы «обезопасить» средства, их нужно было перевести на якобы безопасный счет.