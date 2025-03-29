В Саратове аварийно сел пассажирский самолет

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности, пострадавших нет, организована доследственная проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.