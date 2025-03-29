В Саратове аварийно сел пассажирский самолет

«Днем 29 марта воздушное судно с пассажирами на борту совершило аварийную посадку в аэропорту Гагарин города Саратова. Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что саратовским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ.
Также следователями проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.