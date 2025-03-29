Литовские пограничники перехватили прилетевший из Беларуси дрон с сигаретами

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (VSAT) перехватили прилетевший с территории Беларуси квадрокоптер с контрабандными белорусскими сигаретами, сообщила пресс-служба ведомства.
Беспилотник контрабандистов был замечен накануне в Шальчининкайском районе (соседние белорусские — Вороновский и Ошмянский).
«В пятницу вечером сотрудники пограничной охраны в районе деревни Думбле зафиксировали дрон, летевший в Литву со стороны Беларуси с прикрепленным грузом», — сказали в службе.
Там также отметили, что пограничники оперативно задействовали два устройства перехвата БПЛА и принудительно посадили его. Позже беспилотник, оборудованный GPS-трекером, был найден, как и его груз — завернутая в полиэтиленовую пленку коробка с 750 пачками сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.
В ведомстве проинформировали, что в текущем году сотрудники VSAT сумели перехватить на границе с Беларусью 17 беспилотников-нарушителей, с помощью которых контрабандисты пытались доставить в Литву белорусские табачные изделия. В 2024 году на литовско-белорусском рубеже было перехвачено 54 таких аппарата.
О задержании нарушителей в литовском приграничье периодически сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси. Последние такие случаи произошли в конце марта: в доме жителя деревни Радунь был обнаружен кустарный БПЛА, а вблизи населенного пункта Ятвезь задержан водитель, в машине которого нашли метеозонд и баллоны с газом для его заправки.