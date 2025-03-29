Литовские пограничники перехватили прилетевший из Беларуси дрон с сигаретами

Там также отметили, что пограничники оперативно задействовали два устройства перехвата БПЛА и принудительно посадили его. Позже беспилотник, оборудованный GPS-трекером, был найден, как и его груз — завернутая в полиэтиленовую пленку коробка с 750 пачками сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.