Жительницу Челябинской области осудят за мошенничество с детскими пособиями

У женщины есть двое несовершеннолетний детей. В 2021 году она подала заявление о назначении ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет. Однако указала в нём недостоверные данные — занизила свой доход и не сообщила, что получает алименты на детей.
— В результате женщина в период с июля 2021 года по ноябрь 2024 года незаконно получила денежные средства в виде социальных выплат на общую сумму порядка 770 тысяч рублей, — отметили в ГУ МВД.
Дело направили на рассмотрение в Карталинский городской суд.