Жительницу Челябинской области осудят за мошенничество с детскими пособиями

У женщины есть двое несовершеннолетний детей. В 2021 году она подала заявление о назначении ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет. Однако указала в нём недостоверные данные — занизила свой доход и не сообщила, что получает алименты на детей.