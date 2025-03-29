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Жительницу Челябинской области осудят за мошенничество с детскими пособиями

В Челябинской области 40-летнюю женщину будут судить за мошенничество при получении пособий на детей. Об этом в субботу, 29 марта, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Источник: Pchela.News

У женщины есть двое несовершеннолетний детей. В 2021 году она подала заявление о назначении ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет. Однако указала в нём недостоверные данные — занизила свой доход и не сообщила, что получает алименты на детей.

— В результате женщина в период с июля 2021 года по ноябрь 2024 года незаконно получила денежные средства в виде социальных выплат на общую сумму порядка 770 тысяч рублей, — отметили в ГУ МВД.

Дело направили на рассмотрение в Карталинский городской суд.