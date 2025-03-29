Пьяный водитель насмерть сбил подростка в Волгоградской области

Отмечается, что водитель скрылся с места ДТП, но вскоре его удалось задержать. По данным СК, медицинское освидетельствование показало, что водитель пьян. Против него возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия».