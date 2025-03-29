«Бросал кирпичи, тротуарную плитку, цветочные кашпо, самокат». Суд дал жителю Кобрина три года, разбившему 18 автомобилей в Минске

Житель Кобрина разбил 18 авто в Минске, бросив в них кирпичи и самокат. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Советского района, передает агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что 58-летний фигурант приехал в Минск для поиска работы. Он смог трудоустроиться дворником в одну из коммунальных организаций. Мужчина проработал несколько месяцев, после чего его уволили за пьянство. Уезжать обратно в Кобрин он не намеревался, и почти все лето 2024 года бродяжничал, попрошайничал, ночевал в подъездах.
Сказано, что в один из дней мужчина перебрал с алкоголем и начал крушить припаркованные во дворах домов по улицам Олешева, Восточной, Ломоносова и Якуба Коласа автомобили, которые, по его мнению, создают опасность.
«Он бросал в машины кирпичи, тротуарную плитку, цветочные кашпо, бил по кузовам ногами и руками, вырывал из газонов штыри с табличками, а после бил ими по транспортным средствам, выламывал зеркала, а в один из автомобилей швырнул самокат», — уточнили в прокуратуре.
Фигурант был задержан. В отношении мужчины завели уголовное дело. Всего он повредил 18 автомобилей на общую сумму около 28,5 тысячи рублей. Старший помощник прокурора Советского района Татьяна Литвинчук отметила, что суд признал жителя Кобрина виновным по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса и части 2 статьи 218 УК. Ему было назначено окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы, которые мужчина проведет исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему необходимо пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма. Вместе с тем суд удовлетворил исковые требования со стороны потерпевших о возмещении материального вреда.
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