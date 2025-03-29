«Бросал кирпичи, тротуарную плитку, цветочные кашпо, самокат». Суд дал жителю Кобрина три года, разбившему 18 автомобилей в Минске

Фигурант был задержан. В отношении мужчины завели уголовное дело. Всего он повредил 18 автомобилей на общую сумму около 28,5 тысячи рублей. Старший помощник прокурора Советского района Татьяна Литвинчук отметила, что суд признал жителя Кобрина виновным по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса и части 2 статьи 218 УК. Ему было назначено окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы, которые мужчина проведет исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему необходимо пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма. Вместе с тем суд удовлетворил исковые требования со стороны потерпевших о возмещении материального вреда.