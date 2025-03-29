В Мьянме из-за землетрясения повреждены ЛЭП и нефтепровод

По его данным, в кратчайшие сроки были выполнены ремонтные работы по устранению последствий стихии. В течение 29 марта около 90 из 105 торговых предприятий в Нейпьидо возобновили работу.
Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы.
БАНГКОК, 29 марта. /ТАСС/. Мощное землетрясение в Мьянме привело к повреждению линий электропередач (ЛЭП), нефтепроводов и резервуаров для хранения нефти. Об этом сообщил телеканал MRTV.
По его данным, в кратчайшие сроки были выполнены ремонтные работы по устранению последствий стихии. В течение 29 марта около 90 из 105 торговых предприятий в Нейпьидо возобновили работу.
Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы.