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В Мьянме из-за землетрясения повреждены ЛЭП и нефтепровод

БАНГКОК, 29 марта. /ТАСС/. Мощное землетрясение в Мьянме привело к повреждению линий электропередач (ЛЭП), нефтепроводов и резервуаров для хранения нефти. Об этом сообщил телеканал MRTV.

Источник: Reuters

По его данным, в кратчайшие сроки были выполнены ремонтные работы по устранению последствий стихии. В течение 29 марта около 90 из 105 торговых предприятий в Нейпьидо возобновили работу.

Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы.