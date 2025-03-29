Мужчина перевернул скамейку и сломал туи возле кондитерской в центре Минска

Говорится, что в тот вечер 20-летний минчанин перебрал с алкоголем в заведениях на улице Зыбицкой. Затем мужчина пошел на улицу Сторожевскую, где стал бить ногами по трем кашпо с туями, которые стояли возле пекарни-кондитерской. Он их сломал. Далее фигурант перевернул стоявшую неподалеку скамейку.