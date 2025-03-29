Мужчина перевернул скамейку и сломал туи возле кондитерской в центре Минска. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального района.
Говорится, что в тот вечер 20-летний минчанин перебрал с алкоголем в заведениях на улице Зыбицкой. Затем мужчина пошел на улицу Сторожевскую, где стал бить ногами по трем кашпо с туями, которые стояли возле пекарни-кондитерской. Он их сломал. Далее фигурант перевернул стоявшую неподалеку скамейку.
Владелец пекарни, заметив поврежденное имущество, обратился в милицию. Ущерб составил около 250 рублей. Личность фигуранта установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мужчина был задержан. Он признался, что смутно помнил события той ночи и не смог внятно объяснить причины поступка.
В отношении жителя Минска было заведено уголовное дело. Он признал вину полностью, раскаялся в содеянном, добровольно возместил причиненный ущерб. Заместитель прокурора Центрального района Виктор Шубич отметил, что мужчина работает на одном из минских заводов электромонтером. Ему предъявили обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся уничтожением чужого имущества (хулиганстве) по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса. По данной статье предусмотрено вплоть до трех лет лишения свободы.
Тем временем суд дал жителю Кобрина три года, разбившему 18 автомобилей в Минске: «Бросал кирпичи, тротуарную плитку, цветочные кашпо, самокат».
Вместе с тем пожилая пара погибла на пожаре в дачном доме в Осиповичском районе: «Тела пенсионеров нашли под обрушившимся домом».
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