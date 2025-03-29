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Бывшую невестку Виктора Ющенко развели мошенники на 10 млн рублей в Москве

Об этом ей стало известно спустя год.

Источник: Телеграм-канал Mash

38-летняя Лиза Ющенко случайно узнала, что оформлен кредит на 10 млн, где она выступает поручителем. Оказалось, заём появился ещё в 2023 году. В тот момент девушка проходила лечение на Мальдивах. В махинациях подозревает бывшую партнёршу по бизнесу — модницу и автора женских инфокурсов Надежду Амрани, которая могла подделать документы. Недавно в суд прилетел иск с требованием взыскать с неё около 20 млн рублей.

Лиза — бывшая жена сына Виктора Ющенко, у них есть дочь. После развода вышла за российского бизнесмена, за это её отменили в Незалежной. Общение с ней оборвала даже родная сестра — украинская блогерша Маша Ефросинина.