Бывшую невестку Виктора Ющенко развели мошенники на 10 млн рублей в Москве

38-летняя Лиза Ющенко случайно узнала, что оформлен кредит на 10 млн, где она выступает поручителем. Оказалось, заём появился ещё в 2023 году. В тот момент девушка проходила лечение на Мальдивах. В махинациях подозревает бывшую партнёршу по бизнесу — модницу и автора женских инфокурсов Надежду Амрани, которая могла подделать документы. Недавно в суд прилетел иск с требованием взыскать с неё около 20 млн рублей.