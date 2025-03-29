Российские спасатели и врачи прибыли в Мьянму

«Два самолета МЧС России приземлились в аэропорту города Янгон для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения», — сказали в пресс-службе.
Как отметили в министерстве, спасатели привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Это в том числе эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего под завалами на глубине до 4,5 м, георадары и тепловизоры.
Отряд спасателей «Центроспас» готов к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно, помогать им в этом будут беспилотники, позволяющие проводить разведку и мониторинг с воздуха.
Как сообщалось ранее, в сводный отряд МЧС России вошли 120 спасателей аэромобильного отряда «Центроспас» и центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В его составе также кинологические расчеты для поиска людей под завалами, врачи-анестезиологи и психологи МЧС. Российские специалисты оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения людей, оказавшихся под завалами.
Третий самолет
«Из аэропорта Жуковский в Мьянму вылетел третий самолет Ил-76 МЧС России. Он доставит в зону катастрофы аэромобильный госпиталь, медиков и все необходимое медицинское оборудование», — сказал собеседник агентства.
Также спецборт чрезвычайного ведомства доставит в зону ЧС дополнительную группу из 50 российских спасателей и медиков.
Помощь ФЦМК
Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) также направлены в Мьянму для помощи пострадавшим при землетрясении, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«В Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения по поручению президента России направлена бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», — сообщил он.
По его словам, в составе бригады врачи инфекционисты, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи. Специалисты ФЦМК имеют большой опыт оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера как внутри страны, так и за рубежом.