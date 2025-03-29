Российские спасатели и врачи прибыли в Мьянму

Как отметили в министерстве, спасатели привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Это в том числе эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего под завалами на глубине до 4,5 м, георадары и тепловизоры.