Автобус с пассажирами вспыхнул на ходу в Нижнем Новгороде

На место происшествия были вызваны пожарные, уточняется в Telegram-канале регионального управления МЧС. Пострадавших в результате возгорания не было. В тушении принимали участие восемь человек и два автомобиля. При этом за 10 минут до пожара в автобусе на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде загорелся грузовик.