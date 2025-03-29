Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 14

«Нам пока удалось найти выживших и тела погибших только по краям зоны разрушения. В центр объекта пока проникнуть не удалось. Там работает тяжелая техника, разбирая завал, но пока разобрать достаточный проход, чтобы пробиться к середине, получается с трудом и значительными затратами времени», — сказал спасатель, добавив, что его коллегам удалось на только что разобранном техникой участке найти признаки нахождения там не менее трех человек.