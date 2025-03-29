Движение на 1-й Курьяновской улице восстановлено

«Движение на 1-й Курьяновской ул. (в районе д. 53а) восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в Печатниках произошло возгорание легкового автомобиля. Движение в районе ДТП было затруднено на 2,8 км.
Движение транспорта на ул. 1-я Курьяновская восстановлено после ДТП, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на 1-й Курьяновской ул. (в районе д. 53а) восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в Печатниках произошло возгорание легкового автомобиля. Движение в районе ДТП было затруднено на 2,8 км.