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Движение на 1-й Курьяновской улице восстановлено

Движение транспорта на ул. 1-я Курьяновская восстановлено после ДТП, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на 1-й Курьяновской ул. (в районе д. 53а) восстановлено», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Печатниках произошло возгорание легкового автомобиля. Движение в районе ДТП было затруднено на 2,8 км.