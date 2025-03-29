В Башкирии подтопило город Нефтекамск.

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 1 сообщение о подтоплении в городе Нефтекамске. На контроле находится 4 ситуации в 3 муниципальных образованиях: город Уфа, Архангельский и Чишминский районы.
В Госкомитете по ЧС РБ сообщили актуальную информацию, связанную с весенним половодьем. Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:
- на реке Белой в городе Ишимбай Ишимбайского района, динамика уровня воды за сутки +18 см, текущий уровень 88 см, выход реки на пойму 415 см.
Наблюдается снижение уровня воды:
- на реке Белой в городе Уфе, текущий уровень 314 см, снижение уровня воды на 18 см, выход реки на пойму 600 см;
- на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки −18 см, текущий уровень 344 см, выход реки на пойму 760 см;
- на реке Дёме в деревне Бочкарево Чишминского района, снижение уровня воды на 7 см, текущий уровень 431 см, выход реки на пойму 520 см.
Мониторинг водных объектов продолжается. Сегодня с использованием пожарно-спасательного вертолета Ка-32 был проведен облет территорий над Павловским водохранилищем, а также реками Уфа и Ай.
Юмагузинское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения. Павловское водохранилище в работает в режиме сброса.