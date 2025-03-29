В Башкирии подтопило город Нефтекамск.

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 1 сообщение о подтоплении в городе Нефтекамске. На контроле находится 4 ситуации в 3 муниципальных образованиях: город Уфа, Архангельский и Чишминский районы.