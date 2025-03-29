Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1600 человек

Ранее сообщалось о более чем 1 тыс. погибших и 2,4 тыс. пострадавших.
По оценкам Геологической службы США (USGS), число погибших в Мьянме может приблизиться к 10 тыс. человек.
МЧС России планирует с сегодняшнего дня развернуть круглосуточную спасательную операцию в Мьянме, сообщил журналистам руководитель сводного отряда ведомства Сергей Воронцов, передает ТАСС. Российские спасатели будут работать в Мандалае, наиболее пострадавшем из-за землетрясения. Два самолета МЧС, на борту которых 120 спасателей, отправились в страну накануне.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло днем 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая, второго по величине города страны. Толчки ощутили жители Таиланда и ряда соседних стран. Как отмечал CNN, это крупнейшее землетрясение в Мьянме с 1946 года.
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