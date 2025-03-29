Во Франции экоактивисты заблокировали доступ к аэропорту

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Савойи, акция началась примерно в 9.00 по местному времени (11.00 мск). Десятки активистов приковали себя к воротам подъездной дороги, мешая движению автомобилей, прибывающих в аэропорт или покидающих его. На место выехали около 20 жандармов, демонстрантов мирно эвакуировали примерно в 11.30 по местному времени.