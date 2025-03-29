Во Франции экоактивисты заблокировали доступ к аэропорту

«В субботу, 29 марта 2025 года, в продолжение акций, проведенных за последние 5 лет, около сотни активистов со всей Франции собрались вместе, чтобы блокировать аэропорт Шамбери-Савойя-Монблан», — сказано в релизе.
Активисты протестуют против «социальной и экологической безответственности» властей и горнолыжной индустрии «перед лицом чрезвычайной климатической ситуации». По их утверждению, крупнейшая доля выбросов, связанных с горнолыжными курортами, исходит от транспорта, на котором до них добираются.
«Житель Лондона, прибывающий в наши французские горы на самолете и такси, выбрасывает в атмосферу в 12 раз больше CO2, чем если бы он приехал на поезде и автобусе», — заявляют активисты.
Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Савойи, акция началась примерно в 9.00 по местному времени (11.00 мск). Десятки активистов приковали себя к воротам подъездной дороги, мешая движению автомобилей, прибывающих в аэропорт или покидающих его. На место выехали около 20 жандармов, демонстрантов мирно эвакуировали примерно в 11.30 по местному времени.