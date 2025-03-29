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Беларусь получила официальный запрос от Мьянмы об оказании помощи

Белорусские специалисты окажут всестороннюю помощь в поиске пострадавших, разборе завалов и ликвидации последствий стихийного бедствия.

Источник: Reuters

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Беларусь получила официальный запрос от властей Мьянмы об оказании содействия в ликвидации последствий землетрясения, произошедшего накануне, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко Республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» МЧС готовится отправиться в зону бедствия для проведения аварийных поисково-спасательных и других неотложных работ.

«Сегодня вечером спасатели планируют вылететь с аэродрома Мачулищи авиатранспортом Министерства обороны», — сообщили в ведомстве.

В составе команды в Мьянму отправятся 66 спасателей, 4 поисковые собаки и 4 единицы техники со специализированным оборудованием.

Землетрясения в Мьянме произошло в 06:20 по Гринвичу в пятницу, его магнитуда составила 7,8. Толчки ощущались в соседних государствах — Бангладеш, Индии, Китае Таиланде и Лаосе. В Мьянме и Таиланде есть разрушения — повреждены дома, объекты инфраструктуры, дороги и мосты.

Национальный комитет Мьянмы по борьбе со стихийными бедствиями объявил в ряде пострадавших регионов страны чрезвычайное положение. По предварительным данным, в Мьянме количество погибших превысило тысячу человек, пострадали более 2,3 тысячи.

В МИД Беларуси заявили, что находящиеся в Таиланде и Мьянме граждане республики не обращались после землетрясения в посольство во Вьетнаме, нет также сведений, есть ли среди них погибшие и пострадавшие.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования председателю Государственного административного совета, премьер-министру Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайну.