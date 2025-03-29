Подмосковный ТЦ эвакуирован из-за «неучебной тревоги»

2 марта вооруженный мужчина открыл огонь по охранникам торгового центра «Красный кит». Конфликт между ними произошел из-за того, что он зашел в ТЦ с большой сумкой, но отказался от досмотра. В ходе перепалки мужчина распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул торговый центр, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов. В результате его действий три человека пострадали, а самого нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.