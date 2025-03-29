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Подмосковный ТЦ эвакуирован из-за «неучебной тревоги»

В Мытищах торговый центр (ТЦ) «Артимолл» эвакуировали из-за «неучебной тревоги». Об этом пишет «Мытищи.Live».

Источник: РИА "Новости"

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что почувствовали в воздухе запах гари.

15 марта эвакуация была и в мытищинском ТЦ «Красный кит». Из здания вывели всех сотрудников и посетителей. На видео из ТЦ слышен звук сирены. Как рассказал один из очевидцев, на место прибыли полицейские и пожарные. По предварительным данным, в ТЦ произошел пожар.

2 марта вооруженный мужчина открыл огонь по охранникам торгового центра «Красный кит». Конфликт между ними произошел из-за того, что он зашел в ТЦ с большой сумкой, но отказался от досмотра. В ходе перепалки мужчина распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул торговый центр, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов. В результате его действий три человека пострадали, а самого нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.