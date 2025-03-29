В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар — РИА Новости. Рейсовый автобус сгорел в Нижнем Новгороде, пассажиры и водитель успели выйти, сообщает региональное управление МВД.
Инцидент произошел в субботу около 15.00 мск возле дома 9 по улице Ларина.
«По предварительной информации, произошло возгорание рейсового автобуса. В момент возгорания в общественном транспорте находились пассажиры, которые самостоятельно покинули автобус. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался», — говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.