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В Нижнем Новгороде загорелся рейсовый автобус с пассажирами

В Нижнем Новгороде сгорел рейсовый автобус, пассажиры и водитель успели выйти.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар — РИА Новости. Рейсовый автобус сгорел в Нижнем Новгороде, пассажиры и водитель успели выйти, сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в субботу около 15.00 мск возле дома 9 по улице Ларина.

«По предварительной информации, произошло возгорание рейсового автобуса. В момент возгорания в общественном транспорте находились пассажиры, которые самостоятельно покинули автобус. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.