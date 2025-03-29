В Самарской области потушили пожар на полигоне ТБО

Накануне в областном ГУМЧС России сообщили, что в 17.45 мск получили данные о пожаре на полигоне ТБО в 6 километрах от населенного пункта Преображенка в Волжском районе. В 19.30 мск пожар локализовали на площади 900 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.