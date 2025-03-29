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В Самарской области потушили пожар на полигоне ТБО

САМАРА, 29 мар — РИА Новости. Возгорание было ликвидировано на полигоне твердых бытовых отходов «Преображенка» в Самарской области, сообщило минприроды региона в своем Telegram-канале.

Накануне в областном ГУМЧС России сообщили, что в 17.45 мск получили данные о пожаре на полигоне ТБО в 6 километрах от населенного пункта Преображенка в Волжском районе. В 19.30 мск пожар локализовали на площади 900 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

«О ситуации на полигоне ТБО “Преображенка”. Двадцать восьмого марта в связи со сменой погодных условий произошел выброс свалочного газа, что привело к возгоранию… Возгорание было ликвидировано, остается задымление в связи с наличием ветра и периодическим прорывом свалочного газа», — говорится в сообщении минприроды области.

Регоператор по ТКО «Экология» и подведомственный минприроды «Природоохранный центр» образовали оперативный штаб. Для ликвидации последствий привлечены 11 единиц спецтехники и 14 человек. Сейчас специалисты укрепляют тело полигона грунтом, лаборатория «Природоохранного центра» ведет замеры атмосферного воздуха.

В минприроды региона отметили, что возрастающее выделение газа характерно для текущего сезона из-за увеличения температуры, повышенной влажности и содержания кислорода между слоями отходов и грунта.