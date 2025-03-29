Замдиректора колледжа в Шымкенте осудили за избиение студентов

По версии следствия, конфликт произошел в ноябре прошлого года после того, как один из учащихся оставил оскорбительный комментарий под видео преподавателя колледжа в социальных сетях. Пострадавшие рассказали, что замдиректора вызвал их в подвал учебного заведения, где они были избиты. По данным следствия, в нападении участвовали старшекурсники и преподаватели физкультуры. Один из студентов с сотрясением мозга попал в больницу.