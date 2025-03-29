Замдиректора колледжа в Шымкенте осудили за избиение студентов

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса РК: умышленное причинение легкого вреда здоровью и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления.
— Вина подсудимого полностью доказана. Суд учел смягчающие обстоятельства: Ержанов ранее не судим, имеет инвалидность второй группы и онкозаболевание. Также потерпевшие примирились с обвиняемым, моральный и материальный ущерб был возмещен. Ему назначено четыре года условного лишения свободы с пожизненным запретом на работу в сфере образования, — объявил приговор судья городского специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Болат Карабаев.
Также суд вынес решение в отношении двух студентов, участвовавших в нападении: им назначено по году ограничения свободы.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
По версии следствия, конфликт произошел в ноябре прошлого года после того, как один из учащихся оставил оскорбительный комментарий под видео преподавателя колледжа в социальных сетях. Пострадавшие рассказали, что замдиректора вызвал их в подвал учебного заведения, где они были избиты. По данным следствия, в нападении участвовали старшекурсники и преподаватели физкультуры. Один из студентов с сотрясением мозга попал в больницу.
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