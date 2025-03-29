На реке Случь утонул рыбак — спасти его не успели

По информации ОСВОД, около 10.30 в Слуцкий РОВД поступило сообщение о том, что на реке Случь тонет человек. Сотрудники Слуцкого РОЧС и ОСВОД незамедлительно прибыли на место происшествия, но рыбак уже утонул. Спасатели извлекли мужчину с поверхности воды.
По предварительным данным, погибший занимался рыбной ловлей с берега и по неизвестной причине зашел в воду на небольшую глубину, а потом не смог выбраться. Тонущего мужчину течением отнесло ближе к мосту. На момент происшествия у него не было спасательного жилета.
Погибшим оказался житель города Слуцка 1948 года рождения. Дальнейшие обстоятельства устанавливаются. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.
ОСВОД напоминает, что спасательный жилет мог бы предотвратить трагедию. Важно избегать неоправданного риска и трезво оценивать свои силы. Даже неглубокий заход в воду опасен: он может привести к судорогам или запутыванию в водорослях.
Рыбак должен иметь при себе аптечку, фонарик, карту местности и средства оповещения о своем местонахождении. Перед началом рыбалки стоит внимательно осмотреть место ловли — на обрывистых и подмытых берегах рек следует быть особенно осторожными. Когда необходимо нырнуть, чтобы освободить зацепившуюся снасть, важно помнить, что она зацепилась не за чистое дно. Также не стоит употреблять алкоголь, так как он замедляет реакцию рыбака, расслабляет его внимание и притупляет чувство реальной опасности.