На реке Случь утонул рыбак — спасти его не успели

Рыбак должен иметь при себе аптечку, фонарик, карту местности и средства оповещения о своем местонахождении. Перед началом рыбалки стоит внимательно осмотреть место ловли — на обрывистых и подмытых берегах рек следует быть особенно осторожными. Когда необходимо нырнуть, чтобы освободить зацепившуюся снасть, важно помнить, что она зацепилась не за чистое дно. Также не стоит употреблять алкоголь, так как он замедляет реакцию рыбака, расслабляет его внимание и притупляет чувство реальной опасности.