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Самолёт сел на трассу в Вологодской области

По данным SHOT, сегодня в пятом часу вечера легкомоторный самолёт аварийно приземлился на трассу возле деревни Сосновка Вологодского района.

Источник: Телеграм-канал Shot

Движение пришлось регулировать сотрудникам ГИБДД.

Борт следовал из Череповецкого района в Ярославскую область, это был учебно-тренировочный полёт. Предварительно, обошлось без пострадавших.