Самолёт сел на трассу в Вологодской области

Движение пришлось регулировать сотрудникам ГИБДД.
Борт следовал из Череповецкого района в Ярославскую область, это был учебно-тренировочный полёт. Предварительно, обошлось без пострадавших.
По данным SHOT, сегодня в пятом часу вечера легкомоторный самолёт аварийно приземлился на трассу возле деревни Сосновка Вологодского района.
Движение пришлось регулировать сотрудникам ГИБДД.
Борт следовал из Череповецкого района в Ярославскую область, это был учебно-тренировочный полёт. Предварительно, обошлось без пострадавших.